Загрязненные мазутом участки кубанского берега разделили на 4 сектора

В Анапе и Темрюкском районе участки загрязнения береговой полосы мазутом разделили на четыре сектора. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Один сектор расположен в Темрюкском районе и три — в Анапе. Общая протяженность территории составляет 49 км.

В Темрюкском районе сектор пролегает от озера Соленое до поселка Веселовка. В Анапе один сектор растянулся от Бугазской косы до центрального пляжа в станице Благовещенской. Второй — от участка между центральными пляжами в ст. Благовещенской и до поселка Витязево. Третий — от поселка до центрального пляжа Анапы.

Утром 18 декабря были выявлены новые зоны загрязнения, мазут вынесло в том числе на центральный пляж Анапы. Службы определили этапы их очистки.

Алина Зорина