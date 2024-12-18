Загрязненные мазутом участки кубанского берега разделили на 4 сектора
В Анапе и Темрюкском районе участки загрязнения береговой полосы мазутом разделили на четыре сектора. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
Один сектор расположен в Темрюкском районе и три — в Анапе. Общая протяженность территории составляет 49 км.
В Темрюкском районе сектор пролегает от озера Соленое до поселка Веселовка. В Анапе один сектор растянулся от Бугазской косы до центрального пляжа в станице Благовещенской. Второй — от участка между центральными пляжами в ст. Благовещенской и до поселка Витязево. Третий — от поселка до центрального пляжа Анапы.
Утром 18 декабря были выявлены новые зоны загрязнения, мазут вынесло в том числе на центральный пляж Анапы. Службы определили этапы их очистки.