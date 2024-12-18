С побережья Краснодарского края собрали 80 тонн мазута
Спасатели и волонтеры с начала работ собрали около 80 тонн нефтепродуктов, выброшенных на берег Краснодарского края после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: оперштаб Краснодарского края
На черноморском побережье региона очистили около 4 км. С нарастающим итогом очищено более 8,1 км береговой линии, говорят спасатели.
В ликвидации разлива нефтепродуктов участвуют около 2,7 тыс. человек. Утром к работам дополнительно присоединились около 400 волонтеров.