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С побережья Краснодарского края собрали 80 тонн мазута

Спасатели и волонтеры с начала работ собрали около 80 тонн нефтепродуктов, выброшенных на берег Краснодарского края после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: оперштаб Краснодарского края

Фото: оперштаб Краснодарского края

На черноморском побережье региона очистили около 4 км. С нарастающим итогом очищено более 8,1 км береговой линии, говорят спасатели.

В ликвидации разлива нефтепродуктов участвуют около 2,7 тыс. человек. Утром к работам дополнительно присоединились около 400 волонтеров.

Татьяна Ручкина

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