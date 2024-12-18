В Ростовской области не хватает более 15 тысяч мусорных контейнеров

По предварительным заявкам, направленным в министерство ЖКХ региона, в Ростовской области не хватает более 15 тыс. контейнеров и 7 тыс. контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Заявки о необходимости дополнительных контейнеров и площадок направили уже 36 муниципалитетов. По словам Юрия Слюсаря, создание эффективной системы обращения с коммунальными отходами необходимо начать с точного определения потребности в емкостях и точках сбора мусора. По результатам расчетов можно будет определить бюджетные расходы на приобретение дополнительного оборудования.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», по поручению врио губернатора Ростовской области, была создана рабочая группа для решения вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления. Участниками являются руководители региональных операторов, главы областных министерств и муниципалитетов.

Ева Китаева