На Кубани отменили штормовое предупреждение о непогоде

Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, введенное 13 декабря в Краснодарском крае, отменяется. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Штормовое предупреждение отменяется на всей территории края, кроме Сочи. Во второй половине дня и до конца суток 18 декабря сильных осадков не ожидается.

Местами в крае прогнозируют сильный ветер с порывами 15–20 м/с. В отдельных районах возможно усиление ветра до 20–23 м/с.

Алина Зорина