Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани отменили штормовое предупреждение о непогоде

Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, введенное 13 декабря в Краснодарском крае, отменяется. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Штормовое предупреждение отменяется на всей территории края, кроме Сочи. Во второй половине дня и до конца суток 18 декабря сильных осадков не ожидается.

Местами в крае прогнозируют сильный ветер с порывами 15–20 м/с. В отдельных районах возможно усиление ветра до 20–23 м/с.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...