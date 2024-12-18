На Кубани отменили штормовое предупреждение о непогоде
Штормовое предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, введенное 13 декабря в Краснодарском крае, отменяется. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского ЦГМС.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Штормовое предупреждение отменяется на всей территории края, кроме Сочи. Во второй половине дня и до конца суток 18 декабря сильных осадков не ожидается.
Местами в крае прогнозируют сильный ветер с порывами 15–20 м/с. В отдельных районах возможно усиление ветра до 20–23 м/с.