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В партии египетских мандаринов в морпорту Новороссийска нашли опасное насекомое

В партии мандаринов из Египта, которая прибыла в морпорт Новороссийска, нашли средиземноморскую плодовую муху, которая является опасным вредителем. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Фото: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

Партия свежих мандаринов объемом 20,4 тонны прибыла в морпорт 13 декабря. В цитрусовых нашли живые личинки карантинного для Российской Федерации объекта.

Наличие насекомого подтвердили заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Для предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов зараженную партию запретили ввозить на территорию РФ и предписали провести фумигацию.

Татьяна Ручкина

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