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В Екатеринбурге завершили расследование нападения на журналиста «Крик-ТВ»

Следственный комитет Свердловской области завершил расследование в отношении 27-летнего иностранного гражданина, который обвиняется в воспрепятствовании законной деятельности журналиста (ч. 3 ст. 144 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел на ул. Сулимова недалеко от расположенного там отдела миграции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что утром 5 июня обвиняемый находился на автопарковке по ул. Сулимова в Екатеринбурге, неподалеку от отдела миграции. Он воспрепятствовал деятельности журналистки местной телекомпании, применив к ней насилие и повредив телевизионное оборудование. Во время расследования дела провели экспертизы, в том числе установив, что ущерб составил 25 тыс. руб. Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга направил дело для рассмотрения в суд.

Напомним, 5 июня у миграционного центра произошло нападение на журналиста «Крик-ТВ». Член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев сообщал, что журналисты заметили, что мужчина возле центра раздавал мигрантам сим-карты без оформления паспортных данных. Сначала разговор строился мирно, но затем к съемочной команде подошел «старший», который и напал на журналистку.

Анна Капустина

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