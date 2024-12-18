В Ростове массово рвутся водопроводные сети
Департамент ЖКХ Ростова сообщает о порыве водопроводных сетей сразу в четырех районах города.
Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ
В частности, сейчас работники аварийных служб «Ростовводоканала» ведут устранение последствий порыва на ул. Пирогова, из-за чего там до 18.00 будет отключена подача воды.
Кроме того, ремонтные работы идут на сетях на пр. Стачки, на ул. Вагулевского и на ул. Павленко. Жители этих и прилегающих к ним улиц также будут отключены от водоснабжения до 18.00.