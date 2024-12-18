Около 1,5 тысяч упаковок безрецептурных препаратов изъяли в Сочи
В Сочи сотрудники полиции изъяли 1,5 тыс. упаковок безрецептурных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В Хостинском и Адлерском районах Сочи были обнаружены две аптеки, где без рецепта продавали сильнодействующие лекарства. Полицейские изъяли упаковки прегабалина и трамадола.
Владельцы аптек привлечены к административной ответственности. За нарушение правил и условий ведения бизнеса предпринимателей может ждать административный штраф в размере до 200 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.