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Около 1,5 тысяч упаковок безрецептурных препаратов изъяли в Сочи

В Сочи сотрудники полиции изъяли 1,5 тыс. упаковок безрецептурных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Хостинском и Адлерском районах Сочи были обнаружены две аптеки, где без рецепта продавали сильнодействующие лекарства. Полицейские изъяли упаковки прегабалина и трамадола.

Владельцы аптек привлечены к административной ответственности. За нарушение правил и условий ведения бизнеса предпринимателей может ждать административный штраф в размере до 200 тыс. руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Алина Зорина

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