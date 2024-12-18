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В Сочи спасли водителя, застрявшего на горной дороге

Спасатели помогли жителю Сочи, который на своем автомобиле застрял на горной дороге села Верхний Юрт. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Прошлым вечером водитель автомобиля Geely съехал с трассы на обочину. Выйти самостоятельно из застрявшего на склоне транспортного средства он не смог.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения и противооткатных упоров надежно закрепили автомобиль на склоне. Затем они вытащили мужчину из салона и передали его полицейским. Медицинская помощь пострадавшему не понадобилась.

Алина Зорина

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