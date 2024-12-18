Жителей Новороссийска предупредили о проведении стрельб

Завтра, 19 декабря, в Новороссийске проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Учебные стрельбы запланированы в период с 21:00 до 23:00. Дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Ранее учебные стрельбы в Новороссийске проводили 17 декабря. Жители могли услышать громкие звуки в период с 11:00 до 13:00 и 21:00 до 23:00.

Алина Зорина