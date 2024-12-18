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Рождественскую ярмарку в Краснодаре откроют 20 декабря

Рождественская ярмарка в Краснодаре заработает на Пушкинской площади 20 декабря. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ярмарка будет работать ежедневно на протяжении 24 дней, до 12 января, с 10:00 до 23:00.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На ярмарке можно будет купить елку, новогодние украшения, авторские сувениры, игрушки, открытки ручной работы и оригинальные подарки. Кроме того, там будет работать фермерский дворик, где будут продавать мясные деликатесы и колбасы, сыры, засоленные и сушеные грибы, ягоды, хамон и фермерское сыродавленое масло. Отдельная зона будет отведена под кондитерские изделия, там будут продавать мед и продукты пчеловодства, пряники, чак-чак и восточные лакомства — щербет, пахлаву. В ресторанном дворике можно будет перекусить быстрой и вкусной едой, попробовать блюда из мяса и рыбы на мангале, хот-доги, согреться ароматными напитками.

На ярмарке будут устраивать активности для детей и взрослых. 21 декабря пройдет открытие с программой. В этот день с 14:00 до 16:00 гостей будут встречать главные герои праздника, с которыми можно будет сфотографироваться. Также можно будет спеть новогодние песни и посмотреть выступления музыкальных коллективов Краснодара.

С 16:00 до 19:00 будет выступать диджей, а ведущий расскажет о работе ярмарки, представленных на ней производителях и брендах, а также о том, как посетить резиденцию Деда Мороза. Диджей будет выступать днем 21, 22, 28 и 29 декабря, а также по вечерам с 31 декабря до 7 января включительно.

Во все дни работы рождественской ярмарки для детей будет работать луна-парк. Для семей участников СВО, детей с ограниченными возможностями и детей-сирот в нем будут действовать льготные цены на аттракционы.

Татьяна Ручкина

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