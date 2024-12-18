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В Новочебоксарске врачи спасли 87-летнюю пациентку с тромбозом и эмболией

Врачи-хирурги Новочебоксарской горбольницы спасли жизнь 87-летней пациентке, страдающей от тромбоза и эмболии артерий нижних конечностей. Состояние женщины осложнялось опухолью головного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Чувашии.

В Новочебоксарске врачи спасли 87-летнюю пациентку с тромбозом и эмболией

В Новочебоксарске врачи спасли 87-летнюю пациентку с тромбозом и эмболией

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

В Новочебоксарске врачи спасли 87-летнюю пациентку с тромбозом и эмболией

Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Родственники женщины обратили внимание на ухудшение состояния ноги пациентки: левая стопа и голень стали холодными, один из пальцев почернел. Это признак нарушения кровообращения и угрозы некроза тканей. Эмболия и тромбоз представляют значительную угрозу, если нет своевременного медицинского вмешательства.

«Оценивая всю тяжесть сопутствующей патологии и возможные интероперационные риски, операция прошла успешно. Это всего лишь часть пути к выздоровлению, которую придется пройти пациентке с данным недугом»,— рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Алексей Любимов.

Сейчас пенсионерка восстанавливается и проходит реабилитацию. Сообщается, что семья пациентки и медицинский персонал оказывают поддержку женщине для выздоровления.

Диана Соловьёва

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