Упавшее на дорогу дерево заблокировало движение в Сочи

Специалисты сейчас работают над устранением последствий сильных осадков и штормового ветра, которые привели к падению деревьев. Об этом сообщает пресс-служба «Служба спасения города Сочи» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Служба спасения города Сочи» Фото: пресс-служба «Служба спасения города Сочи»

В Сочи продолжаются работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Вблизи жилого комплекса «Морская симфония» на улице Ленина упал большой кипарис, который заблокировал проезд. Спасатели распилили дерево и очистили дорогу для движения транспорта.

В это время река Херота вышла из берегов, затопив несколько дворов. Вода затопила придомовые территории по адресам: улица Петрозаводская, 16, Дачная, 12 и Петрозаводская, 6, однако в дома вода не проникла.

На территории Сочи продолжает действовать предупреждение о непогоде, которое будет актуально и 18 декабря. В городе наблюдаются сильные дожди, на море — штормовые условия, а в горах — значительный снег и лавиноопасность. Циклон, вызвавший ухудшение погоды на юге России, начинает ослабевать. По данным центра погоды «Фобос», на конец 17 декабря в Сочи выпало более 25% месячной нормы осадков — 42 мм.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь на 17 декабря в Сочи произошло несколько случаев падения деревьев на проезжую часть. За несколько часов специалисты зарегистрировали три инцидента: на улице Амбровая в 01:50, на Аллее Челтенхема в 04:40 и на Сухумском шоссе у санатория «Прогресс» в 08:15.

Мария Удовик