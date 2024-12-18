Бывший авторитет, обливший кислотой «Мисс Сочи — 98», стал жертвой избиения

В Краснодарском крае осудили жителей Сочи Роберта Аведяна, Галуста Кешишяна и Арутюна Кюляна за причинение легкого вреда здоровью Рубену Григоряну, который в 1999 году заказал нападение на победительницу конкурса «Мисс Сочи» 17-летнюю Элеонору Кондратюк. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Конфликт произошел в 2020 году на территории АЗС в Адлере. Первоначально действия обвиняемых были квалифицированы как вымогательство в особо крупном размере. Затем их действия были переквалифицированы на хулиганство. Окончательная квалификация — причинение легкого вреда здоровью. Конфликт возник, когда Галуст Кешишян напомнил потерпевшему Рубену Григоряну о его судимости за организацию нападения на победительницу конкурса «Мисс Сочи». В ответ пострадавший обвинил оппонента в убийстве, совершенном в отместку за гибель брата-полицейского.

Галуст Кешишян объяснил следствию и суду, что был расстроен из-за оскорбления памяти своего брата. Вместе со своими спутниками он напал на Рубена Григоряна, и завязалась драка. В результате трое мужчин были признаны виновными в причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ). По неподтвержденным данным, Рубен Григорян покинул Сочи.