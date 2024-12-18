Екатеринбурженку будут судить за нападение на мужа и полицию в телеэфире

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело 29-летней местной жительницы, которая в прямом эфире телеканала «Рен ТВ» напала на супруга и сотрудников полиции, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Она обвиняется в совершении преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Инцидент произошел в доме на ул. Донбасская. Следствие установило, что 30 октября с 10:00 до 11:09 пьяная обвиняемая во время конфликта с мужем нанесла ему пять ударов хозяйственным ножом в область левого предплечья, ладоней правой и левой рук, поясницы и правого бедра. Супруг получил легкий вред здоровью. Кадры того, как потерпевший в окровавленной майке выбегает из квартиры в коридор, попали в прямой эфир телекомпании «Рен ТВ», снимавшей сюжет о работе управляющей компании.

Прибывшие полицейские через окно попытались установить контакт с обвиняемой, в ответ на требования прекратить противоправное поведение и выйти из квартиры она стала кидать в полицейских через окно разные предметы, включая табурет, скейтборд, нож, а также угрожала насилием в их адрес.

Ирина Пичурина