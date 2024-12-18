Почти 1500 человек очищают черноморское побережье на Кубани от мазута

В Краснодарском крае около 1,4 тыс. спасателей и волонтеров очищают черноморское побережье от нефтепродуктов, которые выбросило после аварии с танкерами. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

К спасателям и волонтерам, которые приступили вчера к очистке побережья, сегодня направили дополнительно еще 400 волонтеров. Они будут убирать береговую линию в Темрюкском районе.

Помимо волонтеров, собирать мазут будут сотрудники администраций, муниципальных учреждений, предприятий, молодежь и казаки. За сутки 11 межведомственных групп обследовали более 29 км береговой линии. Там выявили участки с нефтепродуктами от поселка Веселовка до пляжа санатория «Сибур-Юг» в районе устья реки Можепсин под Анапой;

На Бугазской косе установили ограничивающие боны, чтобы нефтепродукты не попали в лиман.

Группы специалистов дежурят круглосуточно. Применяется космический мониторинг. Работы осложняют сильный ветер и осадки.

Татьяна Ручкина