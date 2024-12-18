Движение поездов восстановили после схода селя на железнодорожные пути в Сочи

Во вторник в 20:02 после схода селя на железнодорожные пути в Сочи движение поездов возобновили на перегоне Якорная Щель — Чемитоквадже в Туапсинском районе. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение поездов на черноморском побережье вновь стало доступным после действий специалистов Северо-Кавказской железной дороги. Ситуация стабилизировалась вчера вечером.

Инцидент произошел во вторник в 17:28 из-за схода селевых масс на 40-метровом участке, что произошло в результате сильных дождей и переувлажнения почвы.

В результате происшествия задержали 12 поездов, среди которых были как дальние, так и пригородные маршруты. Например, поезд №310, следовавший из Адлера в Воркуту, задержался на 2 часа 46 минут, а «Ласточка» из Имеретинского курорта в Майкоп — на 2 часа 34 минуты. Также задержки затронули рейсы в Туапсе и другие направления, где время ожидания составило от 34 минут до 2 часов 12 минут.

После схода селя на железнодорожные пути в Лазаревском районе Сочи Южная транспортная прокуратура инициировала контроль за соблюдением прав пассажиров, столкнувшихся с задержками движения поездов. Железнодорожные работники работали над тем, чтобы минимизировать время ожидания пассажиров и восстановить расписание. Для получения актуальной информации о движении поездов пассажиры могут воспользоваться мобильным приложением «РЖД Пассажирам», посетить сайт ОАО «РЖД» или позвонить в круглосуточный Центр поддержки клиентов по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00.

Мария Удовик