В Челябинской области выдача автокредитов сократилась на треть

В ноябре 2024 года выдача автокредитов в Челябинской области сократилась на 32,7% по сравнению с октябрем: с 3,5 тыс. до 2,3 тыс. В целом по стране этот показатель уменьшился на 30,4% за месяц и на 51,3% — за два, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Наиболее серьезная динамика снижения количества выданных автокредитов в регионах в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Новосибирской области (-40,3%), Ханты-Мансийском автономном округе (-35,2%), Пермском крае (-34,9%), а также в Свердловской (-34,8%) и Волгоградской (-34,8%) областях.

Уменьшился в ноябре и объем полученных россиянами подобных займов — на 33,5% до 110,1 млрд руб. (в октябре — 165,6 млрд руб.). За последние два месяца сокращение данного показателя составило 54,8% (в сентябре — 243,7 млрд руб.).

Виталина Ярховска