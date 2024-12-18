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В Челябинской области число вакансий с частичной занятостью увеличилось на 34%

Работодатели Челябинской области с ноября 2023-го по ноябрь 2024 года увеличили количество вакансий для сотрудников с частичной занятостью на 34%. Также за этот период на 97% выросло число откликов на них. Об этом сообщает исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

Отмечается, что на популярность вакансий с временной занятостью повлиял низкий уровень безработицы и кадровый дефицит. Таким образом компании частично закрывают потребность в персонале. За год спрос заметно вырос на курьеров, упаковщиков, продавцов, официантов, барменов, водителей, менеджеров по продажам, грузчиков, уборщиц, поваров, пекарей, врачей, операторов call-центра, разнорабочих, дворников, кладовщиков и учителей.

В регионе самую высокую медианную зарплату в размере 130 тыс. руб. предлагают курьерам. Монтажникам обещают 110 тыс. руб., токарям — 80 тыс. руб., поварам — 61,5 тыс. руб. Исследователи сервиса «Зарплата.ру» также отметили, что заработную плату выше 90 тыс. руб. смогут получать только те сотрудники, которые будут брать максимальное количество заказов и смен, а их график работы будет составлять не менее 12 часов.

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