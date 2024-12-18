Суд отправил в колонию двух зауральцев за контрабанду леса на 2,5 млн рублей

Звериноголовский районный суд Курганской области вынес приговор двум местным жителям, обвиняемым в контрабанде древесины. Фигурантам назначено наказание в виде пяти и шести лет лишения свободы в колонии общего режиме, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд и следствие установили, что в 2021-2022 годах сообщники вывезли из Курганской области в Республику Казахстан через пункт пропуска Звериноголовское более 350 кубометров леса. «Сотрудникам пограничного контроля они предъявляли подложные фитосанитарные документы с недостоверными сведениями об участках лесозаготовки, осмотре и результатах лабораторных исследований»,— сообщает УФСБ России по Курганской области. Общая стоимость незаконно вывезенного из страны стратегически важного ресурса превысила 2,5 млн руб.

Зауральцев задержали сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из пограничного УФСБ по Курганской и Тюменской областям и Тюменской таможней в рамках спецоперации «Лес».

Приговор не вступил в законную силу.