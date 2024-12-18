В Челябинской области количество пожаров сократилось на 40%

С начала 2024 года в Челябинской области произошло 5,8 тыс. пожаров. Это на 40% меньше, чем год назад. Ежедневно в среднем по региону происходило 17 возгораний, сообщает пресс-служба ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области».

При пожарах погибли 147 местных жителей — на семь человек или 5% меньше, чем в прошлом году. Среди них семь детей, 63 пенсионера и 11 инвалидов. 64 человека (44% от общего числа) были пьяны, что помешало им спастись. Еще 166 человек, в том числе 22 ребенка, получили ожоги и травмы. Сгорело 557 строений, 22 жилых квартиры, 105 единиц техники, погибло 90 голов скота и 477 домашних птиц.

Основными причинами пожаров стало: неосторожное обращение с огнем (58% от всех возгораний), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (24%), отопительных печей (8%) и транспортных средств (4%), а также поджоги (3%).

Виталина Ярховска