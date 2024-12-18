ГАИ Челябинской области предупреждает об ухудшении погоды

Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает об ухудшении погодных условий 18 декабря. Снегопады и гололедица ожидаются в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.

ГАИ региона призывает водителей быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах: двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы. Пешеходам рекомендуют быть особенно аккуратными при переходе проезжей части. Госавтоинспекция несет службу в усиленном режиме.

По данным Челябинского гидрометцентра, в целом по региону 18 декабря ожидается небольшой, а местами умеренный снег, в отдельных районах возможны слабые метели, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем составит -2,-7 градусов Цельсия. Прогнозируется ветер южной четверти скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с.