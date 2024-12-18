Более 1,4 тыс. свердловчан за неделю заболели коронавирусом

На территории Свердловской области за прошедшую неделю с 9 по 15 декабря выявлено 1424 случая заболевания COVID-19, следует из информации на портале «Объясняем.рф».

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Так, на прошлой неделе с коронавирусом госпитализировали 102 жителей региона, шесть человек умерло, еще 1621 свердловчан выздоровели. Всего в Уральском Федеральном округе (УрФО) на прошлой неделе обнаружили 4474 заболевших, госпитализировали 355 человек, скончались девять, выздоровел 5041 уралец.

Напомним, с 18 по 24 ноября в Свердловской области зарегистрировано почти 1,5 тыс. случаев заболевания COVID-19. Это на 30% выше, чем неделей ранее.

Ирина Пичурина