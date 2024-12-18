Магнитогорца будут судить за хранение контрафактного алкоголя с целью сбыта

В Магнитогорске завершено расследование дела в отношении местного жителя, обвиняемого в хранении с целью сбыта контрафактного алкоголя по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (хранение или сбыт продукции без маркировки) и ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Материалы направлены в Ленинский районный суд города для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Противоправную деятельность магнитогорца пресекли оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. В гараже и «Газели» они обнаружили немаркированные бутылки крепкого алкоголя. В общей сложности из оборота было изъято более 2 тыс. бутылок. Кроме того, местный житель использовал товарные знаки известных брендов коньяка, виски, рома и водки. Продукцию он продавал доверенным лицам. Ущерб составил 1,5 млн руб. На время следствия магнитогорцу избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Виталина Ярховска