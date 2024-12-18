Главе СКР доложат о проверке некачественного ремонта школы в Мегионе

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад проверки возможной халатности при капитальном ремонте школы в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) по ст. 293 УК РФ, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Причиной проверки стали публикации в СМИ, в которых сообщалось, что на ремонт школы постоянно возникают дополнительные затраты, необходимость которых вызывает сомнение.

По данным «Муксун.fm», в правоохранительные структуры обратился местный депутат Виктор Макаров, который рассказал, что на ремонт первого корпуса школы №4 направлено свыше 200 млн руб., но работы проводятся с нарушениями.

Ирина Пичурина