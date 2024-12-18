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На Кубани водитель Toyota погиб при столкновении с двумя машинами и столбом ЛЭП

ДТП произошло в Северском районе Краснодарского края, 57-летний водитель Toyota RAV4 погиб после столкновения с двумя автомобилями и столбом ЛЭП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Краснодарского края

Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Краснодарского края

На трассе ФАД А-146 водитель, находившийся за рулем автомобиля Toyota RAV4, во время перестроения столкнулся с большегрузом MAN. После этого кроссовер на встречной полосе врезался в Mercedes-Benz, а затем легковушка въехала в столб ЛЭП.

Водитель автомобиля Toyota RAV4 скончался от полученных травм на месте. Работает следственно-оперативная группа.

Алина Зорина

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