В Крыму действует штормовое предупреждение о непогоде
Штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях объявлено в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Усиление северо-западного ветра 20–25 м/с ожидается в южных районах Крыма и горах. На остальной территории полуострова погода облачная с прояснениями. Ночью и утром местами возможен дождь, в горах со снегом, днем без особых осадков. Температура воздуха днем в республике от +5 до +10 градусов, в горах около 0.
Жителей и гостей Крыма призывают быть осторожными на дороге. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру службы спасения.