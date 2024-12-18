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В Крыму действует штормовое предупреждение о непогоде

Штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях объявлено в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Усиление северо-западного ветра 20–25 м/с ожидается в южных районах Крыма и горах. На остальной территории полуострова погода облачная с прояснениями. Ночью и утром местами возможен дождь, в горах со снегом, днем без особых осадков. Температура воздуха днем в республике от +5 до +10 градусов, в горах около 0.

Жителей и гостей Крыма призывают быть осторожными на дороге. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру службы спасения.

Алина Зорина

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