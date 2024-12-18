Занятия в школах девяти населенных пунктов ХМАО отменили из-за морозов

В девяти населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) отменили уроки в школах из-за сильных морозов, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Из-за холодов в -34° занятия первой смены с первого по 11 класс отменены в Саранпуле, Ломбовоже, Щекурье. Для детей, учащихся в 1-4 классах, в связи с морозами -29° школьные уроки отменили в деревне Шайтанка, поселках Ванзетур и Березово, селах Ванзеват, Полноват и Теги.

Ирина Пичурина