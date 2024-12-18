В Ростове пособника радикальных исламистов приговорили к десяти годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил Виктора Цыбулина к десяти годам лишения свободы за содействие террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и незаконное изготовление и хранение психотропных веществ (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Установлено, что в июне 2020 года подсудимый ознакомился в Интернете с материалами религиозно-экстремистского характера и стал разделять идеологию радикального ислама. В результате Виктор Цибулин принял решение оказать финансовую помощь участникам запрещенных террористических международных организаций, что он и сделал.

Также с января по апрель 2024 года изготовил наркотическое средство, которое незаконно хранил для личного употребления.

В соответствии с приговором суда Виктор Цибулин проведет первые два года в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.

Ева Китаева