Под Екатеринбургом водитель въехал в дерево и погиб

На 12 км дублера Сибирского тракта под Екатеринбургом произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля ВАЗ 2115, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Авария произошла около 2:00. По предварительной информации, ехавший со стороны Екатеринбурга 32-летний местный житель не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего машина опрокинулась и въехала в дерево. Водитель скончался на месте до прибытия медиков.

Его водительский стаж составил два года, за это время он привлекался к административной ответственности восемь раз. Проверку на наличие алкоголя в крови в момент ДТП проведут в рамках судебно-медицинского исследования, по факту аварии проводится расследование.

Накануне на 191 км автодороги Пермь — Екатеринбург Ачитского района (Свердловская область) в сторону Перми вводили ограничения движения для всех видов транспорта в связи с ДТП.

Ирина Пичурина