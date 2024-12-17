На Ямале представили проект развития Приуральского района за 31 млрд руб.

На заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа глава Приуральского района Иван Сакал и глава Лабытнанги Марина Трескова представили концепцию развития Приуральского района ЯНАО. Общие расходы должны составить 31 млрд руб., программа рассчитана на 5 лет. Сейчас годовой бюджет района, по словам госпожи Тресковой, составляет 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

Опорными точками планируется сделать населенные пункты Аксарка и Белоярск. На развитие Аксарки планируется потратить 17 млрд руб. Привлекать средства планируют не только из бюджета региона, но и из федеральных программ, конкурсов, также рассматривается вариант взаимодействия с инвесторами. По словам госпожи Тресковой, Аксарка станет «этно-эко-деревней», в которой одновременно будет развиваться туризм для горожан и традиционный образ жизни для коренных жителей.

В частности, планируют отремонтировать более 7 км дорог, на что затратят около 1 млрд. руб. Среди планов – обновить здание пекарни и сделать аксарковский хлеб местным брендом, установить понтонный причал на реке Обь. Документы с финансовым обоснованием программы планируется подготовить до мая 2025 года, чтобы успеть включить его в корректировку бюджета на 2026 год.

В Белоярске планируют поддерживать коренное население, в частности, отремонтировать 8 км дорог, затратив около 1,5 млрд руб., создать большое общественное пространство на набережной, развивать сферу услуг. В рамках концепции развития района планируется административная реформа, в частности, выделение отдельной структуры, которая занималась бы сельскими поселениями, создание объединенной администрации Приуральского района.

Напомним, в апреле депутаты думы Приуральского района отклонили инициативу по объединению Приуральского района и городского округа город Лабытнанги в единый муниципальный округ. По словам депутатов, против изменений высказались практически все жители района.

Анна Капустина