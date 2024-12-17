Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ямале представили проект развития Приуральского района за 31 млрд руб.

На заседании законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа глава Приуральского района Иван Сакал и глава Лабытнанги Марина Трескова представили концепцию развития Приуральского района ЯНАО. Общие расходы должны составить 31 млрд руб., программа рассчитана на 5 лет. Сейчас годовой бюджет района, по словам госпожи Тресковой, составляет 5 млрд руб.

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

Опорными точками планируется сделать населенные пункты Аксарка и Белоярск. На развитие Аксарки планируется потратить 17 млрд руб. Привлекать средства планируют не только из бюджета региона, но и из федеральных программ, конкурсов, также рассматривается вариант взаимодействия с инвесторами. По словам госпожи Тресковой, Аксарка станет «этно-эко-деревней», в которой одновременно будет развиваться туризм для горожан и традиционный образ жизни для коренных жителей.

В частности, планируют отремонтировать более 7 км дорог, на что затратят около 1 млрд. руб. Среди планов – обновить здание пекарни и сделать аксарковский хлеб местным брендом, установить понтонный причал на реке Обь. Документы с финансовым обоснованием программы планируется подготовить до мая 2025 года, чтобы успеть включить его в корректировку бюджета на 2026 год.

В Белоярске планируют поддерживать коренное население, в частности, отремонтировать 8 км дорог, затратив около 1,5 млрд руб., создать большое общественное пространство на набережной, развивать сферу услуг. В рамках концепции развития района планируется административная реформа, в частности, выделение отдельной структуры, которая занималась бы сельскими поселениями, создание объединенной администрации Приуральского района.

Напомним, в апреле депутаты думы Приуральского района отклонили инициативу по объединению Приуральского района и городского округа город Лабытнанги в единый муниципальный округ. По словам депутатов, против изменений высказались практически все жители района.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...