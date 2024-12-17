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Налоговая пытается обанкротить филиал украинского института на Ямале

Федеральная налоговая служба подала исковое заявление о банкротстве филиала украинского нефтегазового института, говорится в картотеке Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Согласно данным, сумма исковых требований составляется более 3 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, филиал акционерного общества «Украинский Нефтегазовый институт» зарегистрирован в городе Губкинский. «Управление Федеральной налоговой службы по ЯНАО обратилось в суд с заявлением о признании Филиала акционерного общества "Украинский Нефтегазовый институт" несостоятельным (банкротом) и введения в отношении должника локального производства – конкурсного производства имущественной массы должника, имеющей представительство на территории РФ»,– говорится в судебных документах.

Заявление было принято 3 декабря, но 4 декабря его оставили без движения из-за нарушения норм действующего законодательства. ФНС предложили устранить недостатки и предоставить необходимых документов в канцелярию суда не позднее 10 января 2025 года.

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