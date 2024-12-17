Движение по трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области перекрыли из-за ДТП
На 191 км автодороги Пермь-Екатеринбург Ачитского района (Свердловская область) в сторону Перми ограничении движения для всех видов транспорта в связи с ДТП, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
По предварительным данным, водитель грузовой машины не соблюдал дистанцию и столкнулся в грузовиком Dongfeng. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.
Инспекторы информируют, что объехать данный участок дороги можно через населенный пункт – пос. Ачит.