Движение по трассе Пермь-Екатеринбург в Свердловской области перекрыли из-за ДТП

На 191 км автодороги Пермь-Екатеринбург Ачитского района (Свердловская область) в сторону Перми ограничении движения для всех видов транспорта в связи с ДТП, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, водитель грузовой машины не соблюдал дистанцию и столкнулся в грузовиком Dongfeng. По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал.

Инспекторы информируют, что объехать данный участок дороги можно через населенный пункт – пос. Ачит.