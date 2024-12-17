Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За 4 года в Чувашии заключили 17,1 тыс. социальных контрактов на 2,1 млрд рублей

С начала реализации социального контракта в 2020 году в Чувашской Республике заключили 17,1 тыс. контрактов на сумму 2,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Программой за 4 года воспользовались более 58,8 тыс. многодетных семей. С 2025 года помощь по социальному контракту в Чувашии увеличится более чем вдвое. На эти цели выделено 996,5 млн руб., что позволит заключить свыше 4 тыс. новых соглашений.

В 2024 году финансирование составило 408,5 млн руб., что позволило заключить 2730 контрактов: на поиск работы — 1484, на предпринимательскую деятельность — 658, на ведение личного подсобного хозяйства — 298 и на прямую финансовую поддержку семей — 290. Помощь получили 6932 человека.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...