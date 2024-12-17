За 4 года в Чувашии заключили 17,1 тыс. социальных контрактов на 2,1 млрд рублей

С начала реализации социального контракта в 2020 году в Чувашской Республике заключили 17,1 тыс. контрактов на сумму 2,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Программой за 4 года воспользовались более 58,8 тыс. многодетных семей. С 2025 года помощь по социальному контракту в Чувашии увеличится более чем вдвое. На эти цели выделено 996,5 млн руб., что позволит заключить свыше 4 тыс. новых соглашений.

В 2024 году финансирование составило 408,5 млн руб., что позволило заключить 2730 контрактов: на поиск работы — 1484, на предпринимательскую деятельность — 658, на ведение личного подсобного хозяйства — 298 и на прямую финансовую поддержку семей — 290. Помощь получили 6932 человека.

Влас Северин