В Тюмени врачи спасли новорожденного с пороком сердца

Врачи Перинатального центра в Тюмени спасли жизнь новорожденному ребенку с пороком сердца, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Малыш родился в Тобольске. После появления на свет врачи диагностировали у него низкую сатурацию (уровень насыщения кислородом крови) и связались с заведующим дистанционно-консультативным центром Перинатального центра Дмитрием Лысенко»,— говорится в сообщении.

По его словам, после повторного обследования врачи обнаружили у младенца один из самых сложных кардиодефектов — врожденный порок сердца, анатомическую основу которого составляет неправильное расположение аорты и легочной артерии.

«Мы контролировали частоту сердечных сокращений, уровень артериального давления, температуру тела, процент насыщения крови кислородом. В экстренном порядке его доставили в Областную клиническую больницу №1 в Тюмени, где провели срочную восьмичасовую операцию»,— рассказал Дмитрий Лысенко.

По данным врачей, «на сегодняшний день признаков сердечной недостаточности нет, малыш набирается сил и поправляется в килограммах».

Анастасия Лесникова