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На Урале водитель, сбившая четырехлетнюю девочку, заплатит 250 тыс. рублей

Водитель из Верхней Салды (Свердловская область) Лариса выплатит 250 тыс. руб. за наезд на четырехлетнюю девочку, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. В мае 2022 года, управляя автомобилем «Киа Соренто», она наехала на ребенка. Девочка получила перелом ключицы, сотрясение головного мозга и другие травмы. Лечение продолжалось месяц, включая стационарное и амбулаторное лечение.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Изначально дело по статье 12.24 КоАП РФ было прекращено из-за отсутствия состава правонарушения. Однако Седьмой кассационный суд общей юрисдикции прекратил производство, так как срок давности истек. Мать пострадавшей Екатерина подала иск в Верхнесалдинский районный суд с требованием компенсации морального вреда в 100 тыс. руб. в свою пользу, в пользу ребенка – 300 тыс. руб. и материального ущерба в 3 тыс. руб., расходы на представителя по делу об административном правонарушении – 20 тыс. руб., а также расходы на представителя по гражданскому делу.

Суд удовлетворил часть требований, обязав Ларису выплатить 100 тыс. руб. в пользу девочки и 53 тыс. руб. в пользу ее мамы. Однако обе стороны не согласились с решением и подали апелляционные жалобы. Свердловский областной суд увеличил сумму компенсации морального вреда в пользу ребенка до 200 тыс. руб., но отказал во взыскании ущерба в 3 тыс. руб.

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