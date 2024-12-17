Ростовского лжеэкспортера угля обвиняют в мошенничестве на 5 млн рублей

Ростовчанин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве на сумму 5 млн руб. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, он предложил своему приятелю вложиться в международный контракт по экспорту угля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Потерпевший согласился и передал своему 39-летнему товарищу крупную сумму. Подозреваемый несколько раз переносил день первого расчета, а затем перестал выходить на связь. Полицейские нашли и задержали лжебизнесмена. Правоохранители выяснили, что условий сделки он выполнять не собирался, а деньги потратил на личные нужды. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), злоумышленника заключили под стражу.

Дмитрий Ковалевский