В детской больнице Югры выросло число обращений из-за инородных предметов

В Нижневартовской окружной клинической детской больнице выросло число обращений от детей, проглотивших или вдохнувших инородный предмет, сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. Всего зафиксировано 16 таких обращений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

У 14 детей инородные предметы были извлечены из желудка, еще у двоих – из бронхов. Среди предметов – монетки, детали застежек на одежде, шарики, мелкие детали. Врачи призвали родителей пристальнее следить за детьми, чтобы не допустить подобных ситуаций. В новогодние праздники важно не оставлять детей с яркими и блестящими предметами, которые могут вызвать у них интерес.

Ранее прокуратура начала проверку из-за отравления девочки лекарствами в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Ее мать занималась своими делами и не заметила, что девочка выпила таблетки, находившиеся в свободном доступе.

Анна Капустина