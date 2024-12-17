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В Сургуте обустроят новый сквер в 21 микрорайоне

В Сургуте появится новый сквер в микрорайоне 21. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жители города могут выбрать название для него с помощью сервиса Госуслуг.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сквер появится на берегу Саймы, его благоустроят в рамках туристического пешеходного маршрута. Жителям предложены следующие варианты названия: Береговой, Междуречный, Приречный и У моста. Они могут предложить и собственные варианты.

Ранее в Сургуте завершили благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Там появились амфитеатр, антивандальные зеркальные столбы, скамейки, стенды для граффити и туалетные модули для маломобильных граждан.

Анна Капустина

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