В Сургуте обустроят новый сквер в 21 микрорайоне

В Сургуте появится новый сквер в микрорайоне 21. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, жители города могут выбрать название для него с помощью сервиса Госуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сквер появится на берегу Саймы, его благоустроят в рамках туристического пешеходного маршрута. Жителям предложены следующие варианты названия: Береговой, Междуречный, Приречный и У моста. Они могут предложить и собственные варианты.

Ранее в Сургуте завершили благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Там появились амфитеатр, антивандальные зеркальные столбы, скамейки, стенды для граффити и туалетные модули для маломобильных граждан.

Анна Капустина