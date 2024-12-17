Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На ЕКАД открыли реверсивное движение после ДТП с разливом топлива

На 56 км ЕКАД ввели реверсивное движение после розлива топлива, сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области. Напомним, с утра движение из-за ДТП было перекрыто в обе стороны.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

На проезжей части произошел разлив топлива из бензобака грузовой автомашины, водитель которой не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. На месте работают экстренные службы.

«Госавтоинспекция призывает водителей к выбору безопасной скорости, в соответствии с погодными и дорожными условиями»,– прокомментировали в ГИБДД.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...