В Ростове допросили подозреваемого в нападении на девушку и подростка

В Ростове подозреваемый в нападениях на девушку и несовершеннолетнего подростка допрошен следователем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по фактам двух нападений, совершенных вечером понедельника, по признакам ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

«В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Подозреваемый уже был ранее судим за кражу.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что мужчина напал с ножом на девушку в подъезде многоквартирного дома по ул. Венеры в поселке Верхнетемерницкий и на школьника, которому нанес ножевые удары, в подъезде дома в Ворошиловском районе. 21-летняя девушка скончалась в БСМП во время операции, юноша находится в тяжелом состоянии.

Ева Китаева