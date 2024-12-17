В четверг 50 улиц в Сочи ожидают перебои с водой

В Центральном районе Сочи в четверг, 19 декабря, с 10:00 до 22:00 будут проводить работы на магистральном водоводе. Специалисты водоканала принимают превентивные меры для предотвращения аварийной ситуации на трубопроводе диаметром Ду500 мм по улице Кубанская, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В связи с проведением ремонтных работ жители ряда улиц могут столкнуться с пониженным давлением в системе водоснабжения, а в некоторых случаях — с полным отсутствием воды. Неудобства могут коснуться жителей улиц Конституции, Юных Ленинцев, Московская, Воровского, Островского, Карла Либкнехта, Черноморская, Курортный проспект, Орджоникидзе, Соколова, Нагорная, Кубанская. Перебои также возможны на улицах Первомайская, Войкова, Театральная, Пластунская, Транспортная, Промышленная, Краснодарская, Шаумяна, Голенева, Поперечная, Ударная, Дагомысская, Невская.

В четверг из-за ремонта на магистральном водоводе проблемы с водоснабжение могут быть в переулках Морской, Грузинский, Трунова, Промышленный, Горького. Полный перечень можно найти в Telegram-канале водоканала.

Жителей указанных территорий настоятельно просят заранее запастись водой на время проведения работ. В случае необходимости специалисты организуют подвоз воды по заявкам.

«Ъ-Сочи» писал, что в понедельник возможны отключения электроэнергии на 60 улицах курорта. Восстановить подачу электроэнергии планируют до 19:00.

Мария Удовик