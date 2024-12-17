За год жители Свердловской области задолжали почти 290 млн руб. за газ

За год жители Свердловской области накопили долгов за потребленный газ в общей сложности на 289,8, из них просрочены более чем не два месяца долги на 84,7 млн руб., сообщили в пресс-службе АО «Газэкс». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла на 33,5 млн руб. (13%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наиболее крупная сумма образовалась в Западном управленческом округе Свердловской области (Первоуральск, Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда), жители которого в общей сложности задолжали почти 115 млн руб. В Южном округе (Каменск-Уральский, Сухой Лог, Богданович, Камышлов, Талица) накопилось 87,6 млн руб. задолженности. Абоненты Горнозаводского округа (Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Качканар, Красноуральск, Кировград) занимают третье место по задолженности за газ, общая сумма составляет 65,7 млн руб. Жители Северного округа (Серов, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск, Ивдель) показывают лучшие результаты по оплате счетов, задолженность физических лиц за газ находится на уровне 21,6 млн руб.

Наиболее крупная задолженность физического лица сложилась у жителя Полевского, он должен за газ 384 тыс. руб. Суммарный долг предприятий ЖКХ составляет 184,9 млн руб. В их числе МУП «Комэнергоресурс» Североуральска, МУП «Красноуральское теплоснабжающее предприятие», ООО Вертикаль (Серов), МУП «Ресурс» Карпинска, МУП Жилкомсервис-СЛ (Сухой Лог). В АО «Газэкс» призвали должников вовремя оплачивать счета за поставленный газ.

Анна Капустина