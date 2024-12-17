Пять человек погибли в ДТП на автотрассе в Ульяновске

Во вторник около 06 часов утра на 209 километре автодороги «Саранск - Сурское - Ульяновск» в Засвияжском районе Ульяновска автомобиль «Шевроле Кобальт» выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с идущим навстречу грузовым автомобилем «МАЗ», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ГАИ, пять человек, находившиеся в легковом автомобиле, погибли, водитель грузового автомобиля доставлен в медицинское учреждение.

Прокуратура Засвияжского района Ульяновска организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, ход проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле прокуратуры Ульяновской области, сообщали в областной прокуратуре.

Андрей Васильев, Ульяновск