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В ростовской Левенцовке отключат восемь лифтов из-за нарушений

В Ростове, на ул. Еременко, 112/1, отключат восемь лифтов из-за многочисленных нарушений обязательных требований Технического регламента и Правил организации безопасного использования и содержания лифтов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Ростехнадзора.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки управляющей компании АО «Патриот-Сервис». Установлено, что не работает двусторонняя переговорная связь, неисправно освещение шахты лифта, а также отсутствуют стационарные лестницы для спуска в приямок лифта.

В отношении юридического лица и должностного лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье «Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов» (ст. 9.1.1 КоАП РФ). Материалы дела переданы на рассмотрение в Советский районный суд Ростова.

Ева Китаева

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