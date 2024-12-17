В Орске проводится проверка по факту ДТП с двумя автомобилями, один человек погиб

16 декабря, около 17:00 (MSK+1) произошло ДТП на 2 км автодороги п. Никель — Вокзальное шоссе. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Автомобиль «Шкода рапид» под управлением водителя 1966 года рождения выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

По данным ведомства, управлял автомобилем «Лада Ларгус» водитель 1962 года рождения. В результате ДТП водитель «Шкоды рапид» скончался в карете скорой помощи. Водитель второй машины доставлен в городскую больницу Орска.

Руфия Кутляева