Сочи вошел в топ направлений для одиночных путешествий в декабре

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для одиночных путешествий в декабре. Курорт собрал 7% броней. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи. Средняя стоимость ночи — 2,7 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Первое место забрала Москва. Столица России собрала 20% бронирований. В среднем туристы остаются в городе на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 3,5 тыс. руб.

Санкт-Петербург замыкает топ-3 популярных направлений для одиночных путешествий в декабре. Культурная столица собрала 16% бронирований. В среднем путешественники остаются в городе на четыре ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 2,2 тыс. руб.

В топ-10 также попали и други города Краснодарского края. Краснодар занял четвертое место. Путешественники остаются в городе на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 2,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что самые высокие показатели загрузки фиксируют на горнолыжных курортах Сочи. В пиковый период загрузка на 20% превышает уровень бронирования отелей черноморского побережья. Для путешественников в 2024 году подготовили 170 средств размещения на 11,8 тыс. номеров.

Мария Удовик