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После вмешательства прокуратуры в Сочи вернули работу железнодорожникам

Сочинская транспортная прокуратура отреагировала на незаконное увольнение работников железнодорожного транспорта. Надзорный орган выявил нарушения трудового законодательства, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура выяснила, что начальник вагонного участка Адлер необоснованно расторг трудовые договоры с работниками с нарушением требований ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Общий порядок оформления прекращения трудового договора). Надзорный орган принял меры реагирования. Проводников пассажирского вагона восстановили на работе.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте восстановили нарушенные трудовые права сотрудника организации после вмешательства прокуратуры. В пользу работника взыскали 343 тыс. руб. за неиспользованные дни отпуска.

Вячеслав Рыжков

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