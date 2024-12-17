После вмешательства прокуратуры в Сочи вернули работу железнодорожникам

Сочинская транспортная прокуратура отреагировала на незаконное увольнение работников железнодорожного транспорта. Надзорный орган выявил нарушения трудового законодательства, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура выяснила, что начальник вагонного участка Адлер необоснованно расторг трудовые договоры с работниками с нарушением требований ст. 84.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Общий порядок оформления прекращения трудового договора). Надзорный орган принял меры реагирования. Проводников пассажирского вагона восстановили на работе.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте восстановили нарушенные трудовые права сотрудника организации после вмешательства прокуратуры. В пользу работника взыскали 343 тыс. руб. за неиспользованные дни отпуска.

Вячеслав Рыжков