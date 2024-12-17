В Сургуте водитель на Lexus сбил пешехода

В результате единственного за сутки ДТП, произошедшего в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), пострадал пешеход, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Фото: ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Инцидент произошел около 7:50 16 декабря на ул. Интернациональная: 25-летний водитель легкового автомобиля Lexus наехал на 33-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части навстречу транспорту, он получил травмы.

Ранее в Сургуте пострадали два пассажира автомобилей Toyota Rav4 и Toyota Corolla, водители которых выехали на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Ирина Пичурина