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На дорогах Оренбуржья сняты все ограничения, введенные из-за непогоды

На дорогах Оренбургской области сняты все ограничения, введенные ранее из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Открыто движение транспортных средств на автодороге Каменноозерное — Медногорск с 177 по 184 км. Также возобновлено движение на трассе М-5 «Урал» (подъезд к пункту пропуска «Орск») с 170 км по 260 км.

За последние сутки на региональных трассах последствия снегопада устраняли 418 единиц техники.

Андрей Сазонов

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