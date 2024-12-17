На дорогах Оренбуржья сняты все ограничения, введенные из-за непогоды

На дорогах Оренбургской области сняты все ограничения, введенные ранее из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Открыто движение транспортных средств на автодороге Каменноозерное — Медногорск с 177 по 184 км. Также возобновлено движение на трассе М-5 «Урал» (подъезд к пункту пропуска «Орск») с 170 км по 260 км.

За последние сутки на региональных трассах последствия снегопада устраняли 418 единиц техники.

Андрей Сазонов